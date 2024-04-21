Більше не зможе виконувати завдання: у ВМС підтвердили ураження в Криму судна "Комуна"

Цей корабель можна вважати раритетом

У неділю, 21 квітня, у тимчасово окупованому Севастополі було уражено рятувальне судно "Комуна" Чорноморського флоту Росії. Корабель виведено з ладу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. За його словами, після удару корабель не здатен виконувати свої завдання.

"Сьогодні в Криму українські ВМС дістали черговий корабель зі складу ЧФ РФ "Комуна". Характер ушкоджень верифікується", — написав Плетенчук.

Речник підкреслив, що подібні удари будуть повторюватися. За йо словами, це триватиме поки у росіян не скінчаться кораблі або вони не заберуться з Криму.

Що відомо про судно "Комуна"

"Комуна" (до 1922 року "Волхов") — морське допоміжне судно військово-морського флоту Росії (ВМФ РФ), рятувальник підводних човнів, за конструкцією — катамаран. Найстаріше судно ВМФ Росії і найстаріше у світі судно, що фактично перебуває на озброєнні та виконує бойові завдання. Введено воно в експлуатацію у 1915 році. Входить до складу Чорноморського флоту.

Судно "Комуна"

Нагадаємо, в неділю, 21 квітня, у тимчасово окупованому Криму у місті Севастополь пролунали потужні вибухи. Було завдано удар по Сухарній бухті.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко зазначив, що судно "Комуна" це єдине свого роду рятувальне судно підводних човнів у складі ВМФ Росії. Іншого такого в них немає.