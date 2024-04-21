Ранковий переполох у Криму: в окупантів пролунали вибухи, випливли цікаві деталі (оновлено)

Без жертв та постраждалих не обійшлось

Ранок у тимчасово окупованому Криму почався з вибухів. Попередньо відомо, що було зафіксовано попадання техніки росіян у Севастополі.

Про це повідомляє Кримський вітер. Також місцеві телеграм-канали пишуть про те, що через підвищений рівень небезпеки та вибухів було перекрито Кримський міст.

За даними партизанів, попри намагання росіян переконати у тому, що атаку було відбито і ніхто не постраждав, у бік місця влучання продовжуються прибувати карети швидкої допомоги.

Попередньо відомо, що є декілька загиблих, а також чимало травмованих окупантів. Також мережею шириться відео з місця, куди поцілили повітряні цілі.

"В окупованому Криму пролунали вибухи, а Кримський міст закрили для руху транспорту, повідомляють місцеві пабліки. На півострові оголошено ракетну небезпеку", — йдеться у повідомленні.

Водночас зазначалось, що нібито техніка росіян уціліла. Місцеві жителі повідомляли, що по північній стороні Севастополя помчали пожежні машини у бік місця вибуху — попередньо Сухарна бухта або бухта Голландія.

Сухарна бухта на карті

Зазначимо, що днями раніше у Севастополі почалася пожежа біля військового об’єкту. Пожежа сталася у мікрорайоні Козача бухта. На поширених відео видно, як валив густий чорний дим, що було видно за кілометри.

Раніше "Телеграф" писав, що внаслідок ударів Збройних Сил України (ЗСУ) 17 квітня аеродромом у Джанкої на території тимчасово окупованого Криму було знищено ворожі ЗРК, РЛС та іншу техніку. У мережі вже з’явилися перші супутникові знімки, на яких видно наслідки.