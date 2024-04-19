У тимчасово окупованому Криму вранці прогриміли вибухи: росіяни традиційно брешуть про збиття

Російська окупаційна "влада" традиційно бреше, що нібито все було збито

В тимчасово окупованому російськими терористами Криму вранці 19 квітня знову прогриміло кілька сильних вибухів. Місцеві мешканці заявили, що вибухи було чутно у Місхорі, Сімферопольському районі, біля Балаклави та Севастополя.

Про це повідомляє канал "Кримський вітер". Російська окупаційна "влада" трохи пізніше підтвердила вибухи, місцеві мешканці нарахували не менше п'яти гучних звуків.

"У Криму було чути 5 вибухів, повідомляють підписники. Чути було у Місхорі, Сімферопольському районі, але найголосніше у Севастополі та Балаклаві", – сказано у повідомленні.

Також кілька вибухів було чутно у Красногвардійському районі. Що саме там вибухало, поки що незрозуміло. Тим часом російський гауляйтер півострова, терорист Михайло Развожаєв заявив, що це нібито збили повітряну ціль над морем. Він стверджує, що прильотів нібито ніде не було.

"Гучні звуки, які було чути в місті — це, за попередніми даними, черговими засобами ППО знищено повітряну ціль над морською акваторією на великій відстані від Севастополя", – написав терорист.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому російськими терористами місті Джанкой, яке розташоване на півночі Криму, вночі 17 квітня пролунали потужні вибухи. Після них на місці удару почалася дуже сильна пожежа.

Варто зазначити, що у червні минулого року в Джанкої вже лунали вибухи. "Телеграф" писав, що інцидент стався поряд з авіабазою окупантів.