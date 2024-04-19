Во временно оккупированном Крыму утром прогремели взрывы: оккупанты традиционно врут про сбитие

Российская оккупационная "власть" традиционно лжет, что якобы все было сбито

Во временно оккупированном российскими террористами Крыму утром 19 апреля снова прогремело несколько сильных взрывов. Местные жители заявили, что взрывы были слышны в Мисхоре, Симферопольском районе, возле Балаклавы и Севастополя.

Об этом сообщает канал "Крымский ветер". Российские оккупационные "власти" чуть позже подтвердили взрывы, местные жители насчитали не менее пяти громких звуков.

"В Крыму было слышно 5 взрывов, сообщают подписчики. Слышно было в Мисхоре, Симферопольском районе, но громче всего в Севастополе и Балаклаве", – говорится в сообщении.

Также несколько взрывов было слышно в Красногвардейском районе. Что именно там взрывалось, пока неясно. Между тем, российский гауляйтер полуострова, террорист Михаил Развожаев заявил, что это якобы сбили воздушную цель над морем. Он утверждает, что прилетов якобы нигде не было.

"Громкие звуки, которые были слышны в городе — это, по предварительным данным, дежурными средствами ПВО уничтожена воздушная цель над морской акваторией на большом расстоянии от Севастополя", — написал террорист.

Напомним, во временно оккупированном российскими террористами городе Джанкой, расположенном на севере Крыма, ночью 17 апреля прогремели мощные взрывы. После них на месте удара начался сильнейший пожар.

Следует отметить, что в июне прошлого года в Джанкое уже раздавались взрывы. "Телеграф" писал, что инцидент произошел рядом с авиабазой оккупантов.