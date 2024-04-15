В оккупированном Бердянске раздался громкий взрыв: есть информация о попадании в базу россиян (фото)

Официальной информации об обстреле пока нет

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области раздался громкий взрыв. После этого в одном из районов города в небо поднялся столб дыма.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, перед взрывом работала вражеская ПВО, однако в городе есть попадание ракет.

"Бердянск. Фиксируем двойное сбитие Storm Shadow базированием оккупантов на территории "Юггидромаша". Россияне оцепляют территорию", — написал он.

Дым после взрыва в городе

Место вероятного попадания

Стоит отметить, что оккупационные власти города утверждают, что якобы были сбиты две ракеты Storm Shadow. В то же время мониторинговые паблики врага подтверждают попадание в Бердянске.

Кроме того, во временно оккупированном Крыму объявлена воздушная тревога. Также было закрыто движение по Крымскому мосту. По данным местных Telegram-каналов, в Керчи на мосту был выставлен дымовой занавес.

Напомним, военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Петр Черник считает, что для окончательного разрушения незаконно возведенного Крымского моста необходим большой смешанный ракетный залп. Только крылатых ракет будет мало. Еще нужно отвлечь российское ПВО. С этим справится большой рой беспилотников.