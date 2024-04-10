В Крыму уничтожен российский Ка-27: ВМС Украины потроллили оккупантов

Оккупантам становится все труднее летать

На территории оккупированного кремлевскими захватчиками Крыма уничтожен российский корабельный противолодочный вертолет Ка-27. Он что-то разведывал.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук. Подробности он написал на своей странице в Facebook 10 апреля.

"Минус российский Ка-27 в Крыму. Что-то искал. Нашел", — написал он.

Справка

Ка-27 (иногда встречается обозначение Ка-27ПЛ ) предназначен для обнаружения, отслеживания и уничтожения подлодок, направляющихся на глубине до 500 м на скоростях до 75 км/ч в районах поиска, удаленных от корабля базирования до 200 км при волнении моря до 5 баллов днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях.

Вертолет может обеспечивать выполнение тактических задач как одиночно, так и в составе группы и во взаимодействии с кораблями во всех географических широтах. Вертолет может работать как с берегового аэродрома, так и с борта корабля.

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