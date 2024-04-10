У Криму знищено російський Ка-27: ВМС України потролили окупантів

Окупантам стає все важче літати

На території окупованого кремлівськими загарбниками Криму знищено російський корабельний протичовновий вертоліт Ка-27. Гелікоптер щьось шукав.

Про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Подробиці він написав на своїй сторінці у Facebook 10 квітня.

"Мінус російський Ка-27 у Криму. Щось шукав. Знайшов", — написав він.

Довідка

Ка-27 (іноді зустрічається позначення Ка-27ПЛ) призначений для виявлення, відстеження та знищення підводних човнів, що прямують на глибині до 500 м на швидкостях до 75 км/год у районах пошуку, віддалених від корабля базування до 200 км при хвилюванні моря до 5 балів вдень та вночі у простих та складних метеоумовах.

Гелікоптер може забезпечувати виконання тактичних завдань як одиночно, так і у складі групи та у взаємодії з кораблями у всіх географічних широтах. Гелікоптер може працювати як з берегового аеродрому, так і з борту корабля.

Українські захисники продовжують вражати повітряні судна ворога. Так, наприклад, загальна кількість збитих ворожих бортів за березень сягнула 15 одиниць.

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