Скільки літаків А-50 у Росії? В ГУР озвучили цифру, Буданов називав іншу: у мережі припустили, чому так

У РФ лишилось не так багато літаків

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про кількість винищувачів-бомбардувальників Су-34, багатофункціональних винищувачів Су-35 та літаків далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У у росіян. Але є один нюанс.

Про це йдеться у відповіді ГУР на запит АрміяInform. Там назвали кількість авіації в росіян.

"Станом на березень 2024 року у складі повітряно-космічних сил збройних сил РФ перебуває близько 100 багатофункціональних винищувачів Су-35, понад 100 винищувачів-бомбардувальників Су-34, а також сім літаків далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У", — йдеться у повідомленні.

В ГУР додали, що три А-50У перебувають на ремонті та модернізації: два на ВАТ "Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г.М. Берієва", один — на аеродромі в Ульяновську, авіабудівний завод "Авіастар".

Але блогер Роман Шрайк припускає, що чотири А-50 літають. А три "лікуються".

Варто зазначити, у лютому начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляв, що у РФ залишилося всього шість літаків радіолокаційного виявлення А-50У. Якщо вони втратять ще один, то за цим будуть серйозні наслідки.

"Може було на увазі, шість "літає" та один на ремонті", — пише Шрайк.

Нагадаємо, що ГУР та Повітряні Сили ЗСУ збили російський літак А-50У. Пізніше, джерела "Телеграфа" уточнили, що літак впав між Єйськом та Краснодаром. "Провісника смерті" збили на відстані 220 км від лінії фронту.

Раніше "Телеграф" писав, що означає для РФ втрата літаків А-50 та А-50У і чим вони такі важливі.