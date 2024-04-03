Сколько самолетов А-50 в России? В ГУР озвучили цифру, Буданов называл другую: в сети предположили почему так

В РФ осталось не так много самолетов

Главное управление разведки Министерства обороны сообщило о количестве истребителей-бомбардировщиков Су-34, многофункциональных истребителей Су-35 и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У у россиян. Но есть один нюанс.

Об этом говорится в ответе ГУР по запросу АрмияInform. Там назвали количество авиации у россиян.

"По состоянию на март 2024 года в составе воздушно-космических сил вооруженных сил РФ находится около 100 многофункциональных истребителей Су-35, более 100 истребителей-бомбардировщиков Су-34, а также семь самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У", — говорится в сообщении.

В ГУР добавили, что три А-50У находятся на ремонте и модернизации: два на ОАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева", один — на аэродроме в Ульяновске, авиастроительный завод "Авиастар".

Но блоггер Роман Шрайк предполагает, что четыре А-50 летают. А три "лечатся".

Следует отметить, что в феврале начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что в РФ осталось всего шесть самолетов радиолокационного обнаружения А-50У. Если они потеряют еще один, то за этим последуют серьезные последствия.

"Может имелось в виду, шесть летает и один на ремонте", — пишет Шрайк.

Напомним, что ГУР и Воздушные Силы ВСУ сбили российский самолет А-50У. Позже источники "Телеграфа" уточнили, что самолет упал между Ейском и Краснодаром. "Предвестника смерти" сбили на расстоянии 220 км от линии фронта.

Ранее "Телеграф" писал, что означает для РФ потеря самолетов А-50 и А-50У и чем они так важны.