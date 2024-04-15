В окупованому Бердянську пролунав гучний вибух: є інформація про влучання в базу росіян (фото) (оновлено)

Офіційної інформації про обстріл поки немає

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав гучний вибух. Після цього в одному з районів міста в небо піднявся стовп диму.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, перед вибухом працювала ворожа ППО, проте у місті є влучання ракет.

"Бердянськ. Фіксуємо подвійне збиття Storm Shadow базуванням окупантів на території "Південьгідромашу". Росіяни оточують територію", — написав він.

Дим після вибуху в місті

Місце ймовірного влучання

Варто зазначити, що окупаційна влада міста стверджує, що нібито було збито дві ракети Storm Shadow. Водночас моніторингові пабліки ворога підтверджують влучання в Бердянську.

Як повідомив Telegrm-канал "Вертикаль", у Бердянську було влучання по території підприємств "Південьгідромаш" та "Азмол". За їхніми даними, там знаходились росіяни.

Telegrm-канал "Бердянськ Сьогодні" також повідомив, що після вибуху в районі заводу "Південьгідромаш" окупанти перекрили рух транспорту та пускають приватний транспорт та маршрутні таксі в обʼїзд. Також зазначається, що за даними місцевих жителів, росіяни перекрили достатньо велику ділянку Мелітопольського шосе.

Крім того, у тимчасово окупованому Криму оголошували повітряну тривогу. Також було закрито рух по Кримському мосту. За даними місцевих Telegram-каналів, у Керчі на мосту була виставлена димова завіса.

Нагадаємо, військовий експерт і полковник ЗСУ в запасі Петро Черник вважає, що для остаточного зруйнування незаконно зведеного Кримського моста, необхідний великий змішаний ракетний залп. Лише крилатих ракет буде замало. Ще треба відволікти російське ППО. З цим впорається великий рій безпілотників.