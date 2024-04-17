Потужні вибухи прогреміли у тимчасово окупованому Джанкої: виникла сильна пожежа (відео)

Відомо, що поблизу Джанкоя розташований військовий аеродром російських терористів

У тимчасово окупованому російськими терористами місті Джанкой, яке розташоване на півночі Криму, вночі 17 квітня пролунали потужні вибухи. Після них на місці удару почалася дуже сильна пожежа.

Про це пишуть російські ЗМІ, які публікують відео з місця подій. Місцеві мешканці у чатах пишуть, що вибухи прогриміли у районі місцевого військового аеродрому, вони були дуже потужні та сталися до оголошення повітряної тривоги.

Офіційно російська окупаційна "влада" у Криму не повідомляла про інцидент. Проте на опублікованих відео видно дуже потужну пожежу, яка вирує на місці влучання. Україна також ніяк не коментувала вибухи у Джанкої.

Відомо, що поблизу Джанкоя розташований військовий аеродром, на якому розташований вертольотний полк російських терористів. Ймовірно, що мішенню удару міг стати саме цей полк у складі трьох ескадрилій.

Раніше "Телеграф" писав, що у понеділок, 15 квітня, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи під час повітряної тривоги. По загарбниках було завдано ракетного удару. Тривога тривала близько двох годин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Заході детально розписали, як і коли ЗСУ можуть підірвати Кримський міст.