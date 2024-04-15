Росіян у Криму атакували ракети: вже відоме "жирне" місце прильоту
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 696
Тривога у Криму тривала близько двох годин
У понеділок, 15 квітня, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи під час повітряної тривоги. По загарбникам було завдано ракетного удару.
Про це повідомляє видання "Суспільне", посилаючись на власні джерела у спецслужбах України. Зазначається, що тривога у Криму тривала близько двох годин. У цей час окупанти намагалися як могли захиститись: пускали димову завісу в бухтах Севастополя, піднімали в небо винищувачі, працювала ППО.
У цей же час партизани військово-патріотичного руху "Атеш" повідомляли про ймовірне влучання по частині 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ у Севастополі.
"810 бригада вся в укритті. Мінус другий поверх", — йшлося у повідомленні.
Як виявилось, згідно з джерелами ЗМІ, Сили оборони України уразили командний пункт, у якому знаходилися високопоставлені російські офіцери.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Заході детально розписали, як і коли ЗСУ можуть підірвати Кримський міст.