Россиян в Крыму атаковали ракеты: уже известно "жирное" место прилета

Тревога в Крыму длилась около двух часов

В понедельник, 15 апреля, во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы во время воздушной тревоги. По захватчикам был нанесен ракетный удар.

Об этом сообщает издание "Суспільне", ссылаясь на собственные источники в спецслужбах Украины. Отмечается, что тревога в Крыму длилась около двух часов. В это время оккупанты пытались как могли защитится: пускали дымовую завесу в бухтах Севастополя, поднимали в небо истребители, работала ПВО.

В это же время партизаны военно-патриотического движения "Атеш" сообщали о вероятном попадании в часть 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ в Севастополе.

"810 бригада вся в укрытии. Минус второй этаж", — говорилось в сообщении.

Как оказалось, согласно источникам СМИ, Силы обороны Украины поразили командный пункт, в котором находились высокопоставленные российские офицеры.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Западе детально расписали, как и когда ВСУ могут взорвать Крымский мост.