Россиян в Крыму атаковали ракеты: уже известно "жирное" место прилета
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Тревога в Крыму длилась около двух часов
В понедельник, 15 апреля, во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы во время воздушной тревоги. По захватчикам был нанесен ракетный удар.
Об этом сообщает издание "Суспільне", ссылаясь на собственные источники в спецслужбах Украины. Отмечается, что тревога в Крыму длилась около двух часов. В это время оккупанты пытались как могли защитится: пускали дымовую завесу в бухтах Севастополя, поднимали в небо истребители, работала ПВО.
В это же время партизаны военно-патриотического движения "Атеш" сообщали о вероятном попадании в часть 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ в Севастополе.
"810 бригада вся в укрытии. Минус второй этаж", — говорилось в сообщении.
Как оказалось, согласно источникам СМИ, Силы обороны Украины поразили командный пункт, в котором находились высокопоставленные российские офицеры.
Напомним, ранее мы писали о том, что на Западе детально расписали, как и когда ВСУ могут взорвать Крымский мост.