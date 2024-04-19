Удар по аеродрому росіян у Джанкої: з'явилися супутникові знімки наслідків, прилетіло непогано

Є пошкодження біля складу боєкомплектів та систем ППО

Внаслідок ударів Збройних Сил України (ЗСУ) 17 квітня по аеродрому в Джанкої на території тимчасово окупованого Криму було знищено ворожі ЗРК, РЛС та іншу техніку. У мережі вже з'явилися перші супутникові знімки, на яких видно наслідки.

"Схеми" опублікували знімки Planet Labs за 19 квітня. На них зафіксовано пошкодження біля складу боєкомплектів та систем протиповітряної оборони (ППО).

"На знімках ми бачимо точкові удари по засобах ППО, що вивело їх з ладу, та ураження складу БК ворога. Слід зауважити, що після нанесення ударів, більшість авіації була передислокована", – пояснив у коментарі "Схемам" авіаексперт Анатолій Храпчинський.

Він також підтвердив, що від ракетного удару були уражені системи, які залучались в роботі РЛС та ППО.

За словами авіаексперта Анатолія Храпчинського, аеродром в Джанкої одна з найбільших баз для російських гелікоптерів. Він також слугує військово транспортним вузлом для переміщення як техніки і боєприпасів, так і особового складу.

Нагадаємо, вночі 17 квітня в районі військового аеродрому в місті Джанкой прогриміли вибухи. Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони України завдали ракетного удару, уразивши "визначені російські воєнні цілі".

Згодом у Головному управлінні розвідки Міноборони перелічили "знищену або критично пошкоджену" ворожу техніку. Зокрема: це 3 радіолокаційні станції, 4 пускові установки ЗРК С-400, пункт управління засобами ППО та апаратура спостереження за повітряним простором "Фундамент-М".

Раніше "Телеграф" писав, що російський стратегічний бомбардувальник Ту-22 був знищений в польоті. Це відбулось вперше з моменту вторгнення РФ.