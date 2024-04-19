Вперше з моменту вторгнення РФ: російський стратегічний бомбардувальник Ту-22 був знищений в польоті (відео)

Літак впав у поле

Поки РФ масовано атакувала ракетами Україну на її території впав бомбардувальник. Це борт стратегічної авіації.

Про це повідомляють РосЗМІ. За їхніми даними, інцидент стався у полі на території Ставропольського краю.

"За оперативними даними, руйнувань та жертв немає, льотчики катапультувалися", — стверджують росіяни.

На фото, які надала влада, складно впізнати модель літака, проте в мережі вже вирахували, що це не простий борт, а стратегічний бомбардувальник Ту-22. У цьому можна переконатися з відео, які публікують очевидці.

Ту-22 це один із тих літаків, що пускають крилаті ракети під час масованих атак по Україні. Він міг бути залучений до сьогоднішнього удару.

При цьому українські моніторингові пабліки заявляють, що літак нібито міг бути збитий. Якщо це виявиться правдою, то це означатиме, що Україна вперше знищила у повітрі такий борт.

Втім, доказів збиття поки що немає, а російське Міноборони стверджує, що він сам упав.

"Ту-22М3 ВКС Росії зазнав аварії в Ставропольському краї після виконання бойового завдання при поверненні на аеродром базування", — йдеться у повідомленні.

Для довідки: Ту-22М – це радянський дальній надзвуковий бомбардувальник-ракетоносець. Призначений для ураження морських та наземних цілей крилатими ракетами, авіаційними бомбами, у тому числі ядерними боєголовками.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ГУР офіційно озвучило результати удару по окупантах у Джанкої.