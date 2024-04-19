Росіяни вдарили по Україні ракетами: які міста потрапили під удари (оновлено)

Терористи задіяли літаки Ту-95МС та Ту-22М3

Російські терористи вранці 19 квітня атакували Україну крилатими ракетами Х-101 та Х-22 з бортів бомбардувальників Ту-95МС та Ту-22М3. Ту-95 били з Воронезької області, тому пуски ракет були зафіксовані пізніше, ніж зазвичай. Також у морі перебувають два носії "Калібрів".

Про це повідомляють Повітряні сили та моніторингові канали. Доречі, Ту-95 раніше не підлітали так близько, оскільки боялись бути збитими українською протиповітряною обороною.

Наразі відомо, що терористи атакували ракетами Х-22 з трьох Ту-22М3 Одеську область, в тому числі район Затоки. Крилаті ракети Х-101 літають по Україні заплутаними маршрутами, також у повітрі ще перебувають ударні безпілотники.

06:21 У більшості областей дали відбій тривоги. МіГ таки здійснив посадку на "Саваслійці" без пусків ракет.

Частина регіонів ще "червона" через загрозу від залишків "шахедів". Бажаємо нашим захисникам якнайшвидше позбутися їх.

06:05 У Дніпрі попередньо зруйновано кілька поверхів житлового будинку. Під завалами перебувають люди, біля будівлі горять автомобілі.

Ракет у повітрі вже не спостерігається, залишаються лише безпілотники.

05:45 Ударні безпілотники все ще перебувають в небі над Полтавщиною та Харківщиною. Також все ще існує загроза пусків з МіГ-31К.

05:40 Схоже, по тимчасово окупованому Криму вже щось прилетіло – місцеві канали повідомляють про щонайменше п'ять вибухів на території півострова.

05:35 За даними моніторингу, російські терористи підняли в небо МіГ-31К з "Кинджалами". Загроза ракетного теракту для всієї України.

У Дніпрі попередньо падіння уламків ракети на житловий будинок.

05:25 Наразі чисто по ракетам. В небі ще перебуває деяка кількість ударних безпілотників. Під ударом перебували Одеса та Дніпро, де пролунало багато вибухів. ППО відпрацювала по цілям.

05:20 Ту-22М3 відстріляли ракети – атакували Одесу та область. Також потужні вибухи гримлять у Дніпрі, який зараз відбивається від балістичних цілей та крилатих ракет.

05:15 У Дніпрі гримлять потужні вибухи, місто відбиває ракетну атаку терористів. Також вибухи було чутно у Кривому Розі та Одесі.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують тероризувати мирних мешканців Харківщини. 15 квітня ворог убив цивільних авіабомбою. Трагедія сталася у селі Лук’янці Липецької громади. Там о 2-й годині дня пролунав потужний вибух. Як виявилося, терористи скинули на населений пункт керовану авіабомбу (КАБ). Вона влучила прямо у місцеву школу.

У Чернігові під час повітряної тривоги у середу, 17 квітня, пролунали потужні вибухи. Після них у небо піднявся стовп диму. Майже 20 людей загинули в результаті російського теракту.