Росіяни вдарили КАБом по школі в Харківській області: вбили та поранили мирних жителів

Вже відомо про чотирьох поранених

Російські окупанти продовжують тероризувати мирних мешканців Харківщини. 15 квітня ворог убив цивільних авіабомбою.

Про це повідомили у ОВА. За її даними, трагедія сталася у селі Лук’янці Липецької громади. Там о 2-й годині дня пролунав потужний вибух. Як виявилося, терористи скинули на населений пункт керовану авіабомбу (КАБ). Вона влучила прямо у місцеву школу.

На жаль, в результаті атаки загинуло 2 мирних жителів (63 та 65-річний чоловіки). Остаточна кількість поранених ще встановлюється.

Тим часом у поліції уточнили, що кількість поранених станом на 16:00 досягла 4 людей (дві жінки та двоє чоловіків). Вони були госпіталізовані.

"На місце події терміново виїхала слідчо-оперативна група, спеціалісти вибухотехнічного управління, криміналісти, ДСНС, медики. Проводиться ліквідація наслідків влучання, громадянам надається допомога, збираються докази воєнного злочину росіян", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що естонський генерал пояснив, чому Росія активізувала атаки на Харків, хоча захопити його їй не під силу.

Також ми повідомляли про те, що президент Володимир Зеленський здійснив робочий візит до Харкова та Харківської області, де провів у регіоні низку нарад. Зокрема, президент проінспектував будівництво фортифікацій та розповів про плани щодо захисту міста.