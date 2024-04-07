Шукаємо можливості захистити небо Харкова: Зеленський розповів про тяжку ситуацію у місті

Бомбардування Харкова не припиняються

Постійні російські обстріли Харкова наочно показали, що Україні не вистачає можливостей ППО для забезпечення його захисту. Тому зараз робиться все можливе, щоб прискорити постачання цих систем.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні. За його словами, він детально обговорив цю тему з головкомом, головою СБУ та міністром внутрішніх справ.

"Ситуація в місті – дуже жорстка, постійний російський терор, тепер ще й фактично щоденно – авіабомбами. Ми шукаємо можливості дати Харкову більше захисту неба – і це завдання як для військових, так і для всіх дипломатів України – для кожного й кожної, хто відповідає за міжнародну комунікацію, хто щоденно має бути в діалозі з партнерами", — сказав президент.

Він зазначив, що Україні не вистачає ППО, і наслідки цього має побачити весь світ. При цьому він наголосив, що ці системи є у світі, проте для їхньої передачі не вистачає лише політичної волі.

"Зараз "петріотам" місце саме в Україні, щоб згодом не довелося застосовувати їх щонайменше по всьому східному флангу НАТО", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що окупанти давно говорять про можливий наступ на Харків і проводять дезінформаційну кампанію із цього приводу, проте Україна може його захистити від цього.