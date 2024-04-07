Ищем возможности защитить небо Харькова: Зеленский рассказал о тяжелой ситуации в городе

Бомбардировки Харькова не прекращаются

Постоянные российские обстрелы Харькова наглядно показали, что Украине не хватает возможностей ПВО для обеспечения его защиты. Поэтому сейчас делается все возможное, чтобы ускорить ее поставки.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении. По его словам, он детально обсудил эту тему с главкомом, главой СБУ и министром внутренних дел.

"Ситуация в городе – очень жесткая, постоянный российский террор, теперь еще фактически ежедневно – авиабомбами. Мы ищем возможности дать Харькову больше защиты неба – и это задача как для военных, так и для всех дипломатов Украины – для каждого и каждого, кто отвечает за международную коммуникацию, кто ежедневно должен быть в диалоге с партнерами", — сказал президент.

Он отметил, что Украине не хватает ПВО и последствия этого должен увидеть весь мир. При этом он подчеркнул, что эти системы есть в мире, однако для их передачи не хватает лишь политической воли.

"Сейчас "петриотам" место именно в Украине, чтобы впоследствии не пришлось применять их по меньшей мере по всему восточному флангу НАТО", — сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский заявил, что оккупанты давно говорят о возможном наступлении на Харьков и проводят дезинформационную кампанию по этому поводу, однако Украина может его защитить от этого.