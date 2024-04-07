Бомба упала прямо посреди домов: в прокуратуре показали последствия прилета в Харькове (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Террор мирного населения продолжается
В воскресенье, в 11:45, Россия в очередной раз обстреляла Харьков, выпустив из самолета два унифицированных межвидовых планирующих боеприпаса. Они упали в жилом квартале Шевченковского района города, разрушив и изуродовав жилые здания и объекты социальной инфраструктуры, пять человек получили травмы.
Среди пострадавших — 45-летний мужчина, получивший осколочные ранения, и четыре женщины от 37 до 72 лет, у которых диагностировали острую реакцию на стресс. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Под вражеским ударом оказались многоквартирные и частные дома, общежитие, гостиница, учебные заведения, кафе и гаражи. Из-за обстрелов уничтожены и повреждены автомобили. В сообщении отмечается, что повреждено минимум 13 многоквартирных и частных домов.
Все эти преступления РФ были документированы. Досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны) было начато при процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Харькова.
Отметим, россияне каждый день обстреливают Харьков. Между городом и государственной границей с Россией по прямой около 30 км, а к Белгороду всего 81 км. Из-за такой близости страна-террористка может обстреливать Харьков баллистикой и авиабомбами.
Несмотря на это, пока россияне не будут наступать на город. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее "Телеграф" писал, почему Россия терроризирует Харьков. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко объяснил, какой в этом смысл.