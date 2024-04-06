Не так поняли: в ОП разъяснили слова Ермака о "наступлении на Харьков"

Слова чиновника истолковали ошибочно

В Офисе президента высказались по поводу заявления главы ОП Андрея Ермака для издания Politico, которое в Украине восприняли как предупреждение, что Россия якобы готовит наступление на Харьков. Оказывается, Ермака неправильно поняли, он имел в виду другое.

"В материале Politico речь шла о ракетных ударах по Харькову. Этот город для России сейчас становится главной целью для ударов. Но никаких слов о наступлении на Харьков от руководителя ОП не звучало", — написала в Telegram пресс-секретарь Ермака Дарья Заривна.

Напомним, в интервью Politico Ермак сказал, что российские масштабные атаки на объекты критической инфраструктуры Украины являются частью подготовки России к летнему наступлению. Больше всего от таких ударов страдает Харьков. Его слова были восприняты так, что по мнению главы ОП, именно Харьков и может стать целью наступления россиян.

"Мы знаем, что Путин готовит новую волну мобилизации, и считаем, что новые контрнаступательные операции россиян могут начаться в конце мая или начале июня. Конечно, мы должны быть к этому готовы", — сказал Ермак.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 6 апреля россияне совершили массированный удар по Харькову "шахедами". Погибло шестеро людей, еще 10 получили ранения. Враг ударил по жилой застройке – повреждены по меньшей мере 9 многоэтажек, три общежития, ряд административных зданий, магазин, АЗС, СТО и автомобили.