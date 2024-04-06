Не так зрозуміли: в ОП роз’яснили слова Єрмака про "наступ на Харків"

Слова чиновника витлумачили помилково

В Офісі президента висловилися щодо заяви голови ВП Андрія Єрмака для видання Politico, яке в Україні сприйняли як попередження, що Росія нібито готує наступ на Харків. Виявляється, Єрмака неправильно зрозуміли, він мав на увазі інше.

"У матеріалі Politico йшлося про ракетні удари по Харкову. Це місто для Росії зараз стає головною метою для ударів. Але жодних слів про наступ на Харків від керівника ОП не лунало", — написала в Telegram прессекретарка Єрмака Дар’я Зарівна.

Нагадаємо, в інтерв’ю Politico Єрмак сказав, що масштабні російські атаки на об’єкти критичної інфраструктури України є частиною підготовки Росії до літнього наступу. Найбільше від таких ударів потерпає Харків. Його слова були сприйняті так, що, на думку голови ОП, саме Харків і може стати метою наступу росіян.

"Ми знаємо, що Путін готує нову хвилю мобілізації, і вважаємо, що нові контрнаступальні операції росіян можуть розпочатися наприкінці травня чи на початку червня. Звичайно, ми маємо бути до цього готові", — сказав Єрмак.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 6 квітня росіяни завдали масованого удару по Харкову "шахедами". Загинуло шестеро людей, ще десять отримали поранення. Ворог вдарив по житловій забудові – пошкоджено щонайменше 9 багатоповерхівок, три гуртожитки, низка адміністративних будівель, магазин, АЗС, СТО та автомобілі.