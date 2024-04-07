Принудительную эвакуацию могут объявить еще в двух районах Харьковщины: председатель ОВА рассказал детали

Из ряда населенных пунктов уже эвакуировали всех детей

Еще в двух районах Харьковской области может быть введена принудительная эвакуация гражданского населения. Речь идет о севере региона, а именно о Харьковском и Богодуховском районах.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он отметил, что власти постоянно мониторят ситуацию с безопасностью в регионе.

"Мы рассматриваем вопрос по северу нашей территории. Соответственно, это Харьковский район и непосредственно Богодуховский. Золочевское направление, так называемое. На самом пограничье населенные пункты постоянно под вражеским огнем… Наверняка будем принимать решения, даже те населенные пункты (эвакуировать — прим. ред.) которые находятся дальше от границы, однако все равно находятся под обстрелами", — отметил глава Харьковской ОВА.

Богодуховский район

Харьковский район

По словам Синегубова, из населенных пунктов, которые находятся в непосредственной близости с границей РФ, уже эвакуированы все дети. Информация постоянно проверяется и уточняется соответствующими органами, в том числе за этим следит Национальная полиция.

Также продолжается принудительная эвакуация из других районов Харьковской области, в частности с Купянского направления. Там эвакуируют жителей сразу 47 населенных пунктов четырех общин, рассказал Синегубов.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в конце марта из двух общин Купянского направления удалось вывезти 160 детей с семьями.