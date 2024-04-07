Примусову евакуацію можуть оголосити у ще двох районах Харківщини: голова ОВА розповів деталі

З низки населених пунктів вже евакуювали всіх дітей

Ще у двох районах Харківської області можуть запровадити примусову евакуацію цивільного населення. Мова йде про північ регіону, а саме про Харківський та Богодухівський райони.

Про це в етері телемарафону розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що влада постійно моніторить безпекову ситуацію в регіоні.

"Ми розглядаємо питання по півночі нашої території. Відповідно, це Харківський район і безпосередньо Богодухівський. Золочівський напрямок, так званий. На самісінькому прикордонні, населені пункти постійно під ворожим вогнем… Напевно прийматимемо рішення, навіть ті населені пункти (евакуювати — прим. ред.), які знаходяться далі від кордону, однак все-одно знаходяться під обстрілами. Ворог почав бити по тим населеним пунктам, по яким не завдавав ударів ще, наприклад, місяць тому", — зазначив очільник Харківської ОВА.

Богодухівський район

Харківський район

За словами Синєгубова, з населених пунктів, що знаходяться в безпосередній близькості з кордоном РФ вже евакуйовані всі діти. Інформація постійно перевіряється та уточнюється відповідними органами, зокрема за цим слідкує Національна поліція.

Також нині триває примусова евакуація з інших районів Харківської області, зокрема з Куп'янського напрямку. Наразі там евакуйовують мешканців одразу 47 населених пунктів чотирьох громад, розповів Синєгубов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що наприкінці березня з двох громад Куп'янського напрямку вдалося вивезти 160 дітей із сім’ями.