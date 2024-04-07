"Пытаются создать картинку 2022 года": эксперт объяснил, зачем оккупанты бомбят жилые районы Харькова

Удары по городу носят откровенно террористический характер со стороны России

Совершая атаки по Харькову, российские оккупанты нацелены посеять панику и деморализацию среди мирного населения. Обстрелы также в своих целях может использовать российская пропаганда.

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко сказал в эфире марафона. По его словам, накануне возможного наступления в ближайшие месяцы, враг пытается создать картинку, что какие-то действия с его стороны уже начались.

"Я думаю, что эти удары, которые носят откровенно террористический характер со стороны России, нацелены посеять панику, деморализацию, вызвать фактически картинку, на которую российская пропаганда рассчитывает, что харьковчане срочно выезжают из города, что все боятся захвата Харькова. То есть, вы понимаете, что еще накануне любых действий, или там оживление наступления летом, или что враг готовит — уже хотят создать картинку будто это наступление уже идет и для Харькова есть непосредственно угроза", — сказал Мусиенко.

Он добавил, что бить по домам с военной точки зрения — нецелесообразно. Мусиенко подчеркнул, что не обязательно такие удары могут свидетельствовать, что враг готовится к каким-то действиям на Харьковском направлении, поскольку цель может быть другой.

"Сейчас происходит целый комплекс мероприятий в Силах обороны Украины. Во-первых, у нас переформатировались оперативные направления… Враг отслеживает, что у нас происходит. Главнокомандующий Александр Сырский объявил ротации. Значит, что происходит, будут ротации? Как не дать Украине провести ротации? Давайте создадим угрозы Харьков-Сумы, пусть туда идут свежие силы, а те подразделения, которые на востоке и юге, пусть там остаются. Это тоже расчет", — считает эксперт.

Сейчас противник сосредоточился на наступлении в направлении Часового Яра и Авдеевского направления, а украинские силы — на обороне. Соответственно, Силы обороны больше средств и снарядов отправляют на эти направления. Для захватчиков это нежелательно, именно потому они пытаются растянуть украинские силы.

"Посмотрите: Новопавловское направление — отсюда идет наступление, попытки продвинуться на Курахово и на Угледар. Это южная точка. Северная точка на Купянском направлении не получается. Куда надо? На Харьков. Соответственно, чтобы там Украина концентрировала свои силы. Плюс Сумщину добавить", — отметил Мусиенко.

Когда удары участились на Сумщине, люди стало говорить, что, видимо, готовится наступление. По словам Мусиенко, на границе с Сумской областью в то же время находилось менее 10 тысяч военны со стороны РФ.

"Я вижу, что Россия сейчас будет пытаться создать иллюзию, такую картинку 2022 года. Они хотят показать, что могут наступать и на юге, и на востоке, и с северо-востока. То есть, я думаю, что такое желание и намерения будут. Поэтому, если будут где-то фиксироваться обстрелы на определенных участках — это как раз под это", — сказал Мусиенко.

Обстрелы Харькова российская пропаганда может использовать для своих внутренних целей, чтобы показать "какая мощная российская армия и не прекращает наступательные действия". Главная задача этого вызвать панику в Украине и посеять сомнения на Западе относительно поддержки Украины.

Также враг хотел оживить атаки на Купянском направлении, но не смог. Теперь оккупанты перегруппировываются. Нельзя исключать, что атаки на Купянском направлении в ближайшее время могут возобновиться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Владимир Зеленский сказал, стоит ли ждать наступления на Харьков.