Бомба впала прямо посеред будинків: у прокуратурі показали наслідки прильоту у Харкові (фото, відео)

Терор мирного населення продовжується

У неділю, об 11:45, Росія вкотре обстріляла Харків, випустивши з літака два уніфікованих міжвидових плануючих боєприпаса. Вони впали у житловому кварталі Шевченківського району міста, зруйнувавши та понівечивши житлові будівлі та об’єкти соціальної інфраструктури, п’ятеро людей отримали травми.

Серед постраждалих — 45-річний чоловік, який отримав осколкові поранення, та чотири жінки віком від 37 до 72 років, у яких діагностували гостру реакцію на стрес. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Під ворожим ударом опинились багатоквартирні та приватні будинки, гуртожиток, готель, навчальні заклади, кафе та гаражі. Через обстріл знищені та пошкоджені автомобілі. У повідомленні зазначається, що пошкоджено мінімум 13 багатоквартирних та приватних будинків.

Усі ці злочини РФ були задокументовані. Досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни) було розпочато за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова.

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Зазначимо, росіяни щодня обстрілюють Харків. Між містом і державним кордоном з Росією по прямій близько 30 км, а до Бєлгорода всього 81 км. Через таку близькість країна-терористка може обстрілювати Харків балістикою та авіабомбами.

Попри це, поки росіяни не будуть наступати на місто. Про це 6 квітня заявив президент України Володимир Зеленський.

Раніше "Телеграф" писав, чому Росія тероризує Харків. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко пояснив, який у цьому сенс.