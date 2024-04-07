"Намагаються створити картинку 2022 року": експерт пояснив, навіщо окупанти бомбять житлові райони Харкова

Удари по місту мають відверто терористичний характер з боку Росії

Здійснюючи атаки по Харкову, російські окупанти націлені посіяти паніку та деморалізацію серед мирного населення. Обстріл також у своїх цілях може використовувати російська пропаганда.

Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко сказав в ефірі марафону. За його словами, напередодні можливого наступу найближчими місяцями ворог намагається створити картинку, що якісь дії з його боку вже почалися.

"Я думаю, що ці удари, які носять відверто терористичний характер з боку Росії, мають на меті посіяти паніку, деморалізацію, спричинити фактично картинку, на яку російська пропаганда розраховує, що харків'яни терміново виїздять з міста, що усі бояться захоплення Харкова. Тобто, ви розумієте, що ще на передодні будь-яких дій, чи там пожвавлення наступу влітку, чи що ворог готує — вже хочуть створити картинку ніби це наступ вже йде і для Харкова є безпосередньо загроза", – сказав Мусієнко.

Він додав, що бити по домівках з військової точки зору недоцільно. Мусієнко наголосив, що не обов’язково такі удари можуть свідчити, що ворог готується до якихось дій на Харківському напрямі, оскільки мета може бути іншою.

"Зараз відбувається цілий комплекс заходів в Силах оборони України. По-перше, у нас переформатувалися оперативні напрямки… Ворог відстежує, що у нас відбувається. Головнокомандувач Олександр Сирський оголосив ротації. Значить, що відбувається, будуть ротації? Як не дати Україні провести ротації? Давайте створимо загрози Харків-Суми, хай туди йдуть свіжі сили, а ті підрозділи, які на сході й півдні, хай там залишаються. Це теж розрахунок", — вважає експерт.

Наразі противник зосередився на наступі у напрямку Часового Яру та Авдіївського напрямку, а українські сили – на обороні. Відповідно, Сили оборони більше коштів та снарядів відправляють на ці напрямки. Для загарбників це небажано, тому вони намагаються розтягнути українські сили.

"Погляньте: Новопавлівський напрямок — звідси йде наступ, спроби просунутися на Курахове та на Вугледар. Це південна точка. Північна точка на Куп’янському напрямку не виходить. Куди треба? На Харків. Відповідно, щоб там Україна концентрувала свої сили. Плюс Сумщину додати", — зазначив Мусієнко.

Коли удари почастішали на Сумщині, люди почали говорити, що, мабуть, готується наступ. За словами Мусієнка, на кордоні із Сумською областю водночас перебувало менш як 10 тисяч військових з боку РФ.

"Я бачу, що Росія зараз намагатиметься створити ілюзію, таку картинку 2022 року. Вони хочуть показати, що можуть наступати і на півдні, і на сході, і з північного сходу. Тобто, я думаю, що таке бажання та наміри будуть. Тому, якщо десь фіксуватимуться обстріли на певних ділянках — це якраз під це", — сказав Мусієнко.

Обстріл Харкова російська пропаганда може використовувати для своїх внутрішніх цілей, щоб показати "яка потужна російська армія і не припиняє наступальні дії". Головне завдання цього викликати паніку в Україні та посіяти сумніви на Заході щодо підтримки України.

Також ворог хотів пожвавити атаки на Куп’янському напрямку, але не зміг. Тепер окупанти перегруповуються. Не можна виключати, що атаки на Куп’янському напрямку найближчим часом можуть поновитися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент Володимир Зеленський сказав, чи варто чекати наступу на Харків.