"Росіяни справді перекидають війська": Зеленський розповів, чи варто чекати нового наступу на Харків

ЗСУ здатні захистити Харківську область

Окупанти давно і відкрито "облизуються" на Харків та проводять дезінформаційну кампанію із цього приводу. Однак, Україна може його захистити від сухопутного наступу росіян.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час інтерв’ю "Ми-Україна". При цьому він наголосив, що не йдеться про захист від російських авіаударів.

"Що стосується наших рубежів, що стосується нашого війська, сьогодні Харків не в небезпеці", — сказав Зеленський і додав, що цю область ЗСУ захищають упевнено.

За його словами, цілком зрозуміло, що для росіян це "бажана ціль", оскільки вони навіть не приховують, що хочуть забрати весь схід та південь нашої країни. На це також спрямовано пропагандистські кампанії.

Глава держави зазначив, що країна-агресорка має дуже потужну і професійно підготовлену політику з дезінформації, яка працює, в тому числі і через ЗМІ країн-партнерів.

"Вони справді переводять війська на тому чи іншому напрямку, потім знімають їх, самі фотографують... є і супутник і різні формати зйомки, а потім розповсюджують цю інформацію", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, у ГУР Міноборони раніше заявляли, що інформація про підготовку росіянами наступу на Харків є ІПСО.