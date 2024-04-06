"Россияне действительно перебрасывают войска": Зеленский рассказал, стоит ли ждать нового наступления на Харьков

ВСУ способны защитить Харьковскую область

Оккупанты давно и открыто "облизываются" на Харьков и проводят дезинформационную кампанию по этому поводу. Однако Украина может его защитить от сухопутного наступления россиян.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время интервью для "Мы-Украина". При этом он подчеркнул, что речь не идет о защите от российских авиаударов.

"Что касается наших рубежей, что касается нашего войска, сегодня Харьков не находится в опасности", — сказал Зеленский и добавил, что эту область ВСУ защищают уверенно.

По его словам, совершенно понятно, что для россиян это "желанная цель", поскольку они даже не скрывают, что хотят забрать весь восток и юг нашей страны. На это также направлены пропагандистские кампании.

Глава государства отметил, что у страны-агрессора имеется очень мощная и профессионально подготовленная политика по дезинформации, которая работает, в том числе, и через СМИ стран-партнеров.

"Они действительно переводят войска на том или ином направлении, потом снимают их, сами фотографируют… есть и спутник и разные форматы съемки, а затем распространяют эту информацию", — сказал он.

Как сообщалось ранее, в ГУР Минобороны ранее заявляли, что информация о подготовке россиянами наступления на Харьков является ИПСО.