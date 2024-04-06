Россияне вновь ударили по Харькову КАБом: есть разрушения и жертвы

Оккупанты устроили повторный обстрел Харькова

Российские оккупанты вновь обстреляли Харьков. По предварительным данным удар был нанесен корректируемой авиабомбой (КАБ) по жилому району.

Об этом проинформировал городской глава Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Отмечается, что взрыв произошел в Шевченковском районе.

Согласно предварительной информации, известно минимум об одном погибшем и еще одном пострадавшем. Также есть повреждения гражданской инфраструктуры, жилых домов и автомобилей.

Терехов также допустил, что пострадавших может быть больше. На месте уже работают все соответствующие службы, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Для Харьковской и Сумской областей была объявлена тревога из-за активности вражеской авиации на северо-восточном направлении. Жителей призывают находиться в укрытиях до отбоя.

При этом примерно в то же время появились сообщения об ракетном ударе по коммунальной инфраструктуре в Одесской области, вследствие чего погиб еще один человек.

Как сообщалось ранее, в ночь на 6 апреля россияне атаковали жилые дома и инфраструктуру Шевченковского района Харькова. Сразу сообщалось о двух погибших, но по состоянию на утро субботы известно о шести жертвах, еще 10 человек получили ранения.