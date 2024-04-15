"Амебна" тактика на фронті та атаки на Харків: естонський генерал пояснив, що зараз робить РФ

"Це навіть диво, що Харків не було зруйновано раніше"

Російські атаки на Харків, що почастішали останнім часом, є спробами Росії розширити лінію фронту, оскільки це, у свою чергу, змусить Україну розширити свою оборону, що означатиме витончення можливостей для оборони. При цьому захопити саме місто окупантам не вдасться.

Таку думку висловив естонський генерал-майор Ено Митс. Він вважає, "це навіть диво, що Харків не був зруйнований раніше, адже він знаходиться неподалік зони бойових дій".

"Росіяни навіть можуть одним махом прорватися через місто, але для утримання його під контролем потрібно значно більше військ. А це саме те, чого сьогодні не вистачає їм. Ми бачимо, що вони виробляють більше військової могутності — факт, що чисельність російських сил в Україні сьогодні вищий, ніж два роки тому — але знову ж таки рівень їхньої підготовки низький. Вони зараз спробували об'єднати ротні танкові атаки, але вони досить ізольовані", — пояснив генерал-майор.

А на фронті росіяни зараз застосовують нову тактику, яку вони також люблять використовувати у геополітиці. Митс назвав її "амебною".

"Російський режим постійно дивиться на Естонію та інші країни Балтії, очікуючи можливості щось організувати. По суті, така сама стратегія фактично мала місце і в Африці, де Росія розосередилася, нахабно висунулась усюди, а європейські сили та коаліції в результаті взагалі вийшли, були витіснені", — додав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський у Харкові розповів про плани щодо захисту міста.