"Амебная" тактика на фронте и атаки на Харьков: эстонский генерал объяснил, что сейчас делает РФ

"Это даже чудо, что Харьков не был разрушен раньше"

Участившиеся российские атаки на Харьков являются попытками России расширить линию фронта, поскольку это, в свою очередь, вынудит Украину расширить свою оборону, что будет означать истончение обороноспособности. При этом захватить сам город у оккупантов не получится.

Такое мнение высказал эстонский генерал-майор Энно Мытс. Он считает, "это даже чудо, что Харьков не был разрушен раньше, ведь он находится недалеко от зоны боевых действий".

"Россияне даже могут одним махом прорваться через город, но для удержания его под контролем требуется значительно больше войск. А это именно то, чего сегодня не хватает им. Мы видим, что они производят больше военной мощи — факт в том, что что численность российских сил в Украине сегодня выше, чем два года назад — но опять же уровень их подготовки низок. Они сейчас попытались объединить ротные танковые атаки, но они достаточно изолированы" — объяснил генерал-майор.

На фронте же россияне сейчас применяют новую тактику, которую они также любят использовать в геополитике. Мытс назвал её "амебной".

"Российский режим постоянно смотрит на Эстонию и другие страны Балтии, ожидая возможности что-то организовать. По сути, точно такая же стратегия фактически имела место и в Африке, где Россия рассредоточилась, нагло выдвинулась повсюду, а европейские силы и коалиции в итоге вообще вышли, были вытеснены", — добавил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский в Харькове рассказал о планах по защите города.