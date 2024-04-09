Россияне ударили КАБами по центру Харькова, есть пострадавшие: все подробности

Количество пострадавших растет

В Харькове прогремели мощные взрывы. По предварительным данным, зафиксировано два прилета.

Россияне применили корректируемые авиабомбы (КАБ). Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов.

"Два прилета по центральной части города. Предварительно — КАБы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", — говорится в сообщении.

Местные телеграм-каналы сообщают, что в городе видны задымления после взрывов. Мониторинговые чаты сообщают о риске повторных пусков вражеских бомб.

В результате атаки есть пострадавшие. Поисковые работы продолжаются, как сообщает Игорь Терехов.

"В настоящее время трое пострадавших. Но поиск раненых на месте прилета продолжается", — говорится в сообщении.

Напомним, что на днях, 6 апреля, россияне сбросили бомбу прямо на жилой дом в Купянске. Прилет пал по четырехэтажному жилому дому. В результате вражеской атаки погиб один человек, а дом получил значительные повреждения.

Ранее "Телеграф" писал, что российские пропагандисты признались, зачем армия РФ обстреливает Харьков. Сделали это, как всегда, прямо на федеральных каналах страны-агрессора, не стесняясь и не беспокоясь о последствиях.