Россияне массово обстреливают Харьков: в СМИ объяснили, для чего это делается

Российские террористы планируют сделать Харьков непригодным к жизни

Российские террористы своими массовыми обстрелами гражданских объектов в Харькове пытаются превратить город в "серую зону". Они делают все, чтобы в городе была невозможна жизнь для гражданского населения, что является военным преступлением.

Об этом пишет издание The Economist со ссылкой на свои источники среди военного руководства Украины. Отмечается, что террористы бьют не только по энергетической инфраструктуре, но и хаотично обстреливают город управляемыми авиабомбами, причем применяют террористическую тактику "двойного удара" – второй удар россияне обычно наносят по спасателям, полиции и медикам, прибывающим на место первого теракта.

"Эскалация заставила военные источники в Киеве предположить, что Россия решила превратить город в "серую зону", непригодную для проживания гражданского населения", — говорится в материале.

Городской голова Харькова Игорь Терехов сказал, что россиянам не удастся реализовать этот замысел. В начале войны, по его словам, было хуже – из более чем 1,5 млн населения в Харькове оставалось только 300 тысяч. Сейчас очень много людей вернулось назад.

"Как можно сделать такой город серой зоной? Люди не пойдут, потому что они уже уехали, потом вернулись. Над ними уже достаточно издевались", — добавил он.

По словам Терехова, удалось снабдить Харьков электроэнергией без электростанций и работающих трансформаторов. Хватает не всем, есть систематический дефицит электричества, но оно подается. Как это было сделано – держат в тайне, поскольку тогда террористы будут пытаться бить по этим объектам.

Издание отмечает, что Харьков страдает из-за бездействия союзников Украины. Если бы союзники предоставили Украине дальнобойные системы ПВО и F-16, российские самолеты с КАБами боялись приближаться к пусковым рубежам. Также непонятно, куда пойдут россияне. Российская пропаганда заявляет, что наступление будет именно на Харьков, однако это может быть очередная ложь террористов. Захватить Харьков – даже подойти к его окрестностям – будет для России слишком сложной задачей.

"Это может указывать на информационную кампанию Кремля, направленную на запугивание харьковчан. Или это может быть кивок в сторону провоенного лагеря, который агитирует за более жесткий ответ на частые нападения Украины на Белгород, которые также вызывают беспокойство в западных кругах… Захват города потребует прорыва украинской обороны и окружения города, чего Россия даже близко не в состоянии сделать. Также необходимо добиться преимущества в воздухе и победы в кровавой городской кампании.", — резюмируют журналисты.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты давно говорят о возможном наступлении на Харьков и проводят дезинформационную кампанию по этому поводу, однако Украина может его защитить от этого.

Постоянные российские обстрелы Харькова наглядно показали, что Украине недостаточно возможностей ПВО для обеспечения его защиты. Поэтому сейчас делается все возможное, чтобы ускорить поставки этих систем.