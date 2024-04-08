Росіяни масово обстрілюють Харків: в ЗМІ пояснили, навіщо це робиться

Російські терористи планують зробити Харків непридатним до життя

Російські терористи своїми масовими обстрілами цивільних об'єктів у Харкові намагаються перетворити місто на "сіру зону". Вони роблять все, щоб у місті було неможливим життя для цивільного населення, що є воєнним злочином.

Про це пише видання The Economist із посиланням на власні джерела серед військового керівництва України. Зазначається, що терористи б'ють не тільки по енергетичній інфраструктурі, але й хаотично обстрілюють місто керованими авіабомбами, причому застосовують терористичну тактику "подвійного удару" – другий удар росіяни зазвичай завдають по рятувальниках, поліції та медиках, які прибувають на місце першого теракту.

"Ескалація змусила військові джерела в Києві припустити, що росія вирішила перетворити місто на "сіру зону", непридатну для проживання цивільного населення", – сказано у матеріалі.

Міський голова Харкова Ігор Терехов сказав, що росіянам не вдасться реалізувати цей задум. На початку війни, за його словами, було гірше – з понад 1,5 млн населення у Харкові залишалося тільки 300 тисяч. Зараз дуже багато людей повернулося назад.

"Як можна зробити таке місто сірою зоною? Люди не підуть, бо вони вже поїхали, потім повернулися. Над ними вже досить назнущалися", – додав він.

За словами Терехова, вдалося забезпечити Харків електроенергією без електростанцій та працюючих трансформаторів. Вистачає не всім, є систематичний дефіцит електрики, але вона подається. Як це було зроблено – тримають у таємниці, оскільки тоді терористи будуть намагатися бити по цим об'єктам.

Видання відзначає, що Харків страждає через бездіяльність союзників України. Якби союзники надали Україні далекобійні системи ППО та F-16, російські літаки с КАБами боялися б наближатися до пускових рубежів. Також незрозуміло, куди саме підуть росіяни. Російська пропаганда заявляє, що наступ буде саме на Харків, проте це може бути чергова брехня терористів. Захопити Харків – навіть підійти до його околиць – буде для росії занадто складним завданням.

"Це може вказувати про інформаційну кампанію Кремля, спрямовану на залякування харків'ян. Або ж це може бути кивок у бік провоєнного табору, який агітує за більш жорстку відповідь на часті напади України на Бєлгород, які також викликають занепокоєння в західних колах… Захоплення міста вимагатиме прориву української оборони та оточення міста, чого росія навіть близько не в змозі зробити. Також потрібне встановлення переваги в повітрі та перемоги в кривавій міській кампанії", – резюмують журналісти.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти давно говорять про можливий наступ на Харків і проводять дезінформаційну кампанію із цього приводу, проте Україна може його захистити від цього.

Постійні російські обстріли Харкова наочно показали, що Україні не вистачає можливостей ППО для забезпечення його захисту. Тому зараз робиться все можливе, щоб прискорити постачання цих систем.