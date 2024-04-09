Сможет ли Россия захватить Харьков этим летом: эксперт дал четкий ответ

Враг сконцентрирует силы на нескольких направлениях

Этим летом российским оккупантам вряд ли удастся совершить новое наступление на Харьков и окружить город. Захватчики сосредоточатся на другом участке фронта.

Такое мнение выразил Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Об этом пишет РБК Украина.

По его словам, россияне сосредоточат силы на Донбассе. Главные усилия врага будут сконцентрированы на Авдеевке и Часовом Яре, как и сейчас.

Также Мусиенко считает, что Харьков и Угледар могут стать отвлекающими или вспомогательными направлениями. То есть, тем самым оккупанты будут пытаться растянуть украинские силы.

"Именно поэтому я думаю, что основная группировка будет действовать в Донецкой и Луганской областях. Допускаю, что будут бои и обмены ударами вдоль границы между Харьковской и Белгородской областями", — сказал эксперт.

Он добавил, что взять в окружение Харьков противнику не удастся, а тем более захватить этот город.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский ответил, стоит ли ждать нового наступления оккупантов на Харьков.