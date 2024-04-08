Россия тренирует 120 тысяч новобранцев в Сибири, чтобы брать Харьков: в СМИ объяснили, почему это россиянам не поможет

Даже так россияне не смогут захватить Харьков, поскольку это не удалось им в 2022 году, а сейчас город защищен куда лучше

Российский террористический режим тренирует в Сибири шесть дополнительных дивизий – это более 120 тысяч единиц личного состава. Эти силы российские террористы в дальнейшем могут использовать для разрекламированной попытки захватить Харьков, однако на самом деле перспективы такой операции со стороны россиян выглядят очень сомнительными.

Об этом пишет издание The Economist со ссылкой на свои источники среди военного руководства Украины. Издание напоминает, что президент Владимир Зеленский предполагает, что террористы могут наступать на Харьков, а к июню они пополнят свою армию еще 300 тысяч голов.

Российская пропаганда также активно обсуждает наступление на Харьков. Однако, это может быть очередная информационно-пропагандистская кампания российских террористов. Дело в том, что россияне потерпели поражение в 2022 году, когда элитные и прекрасно подготовленные подразделения россиян разбились о город, в котором почти не было войск, укреплений, царила паника и который не был готов к обороне. Сейчас штурм Харькова потребует прорыва украинских линий обороны, окружения города, установления преимущества в воздухе, а главное – придется сражаться в городских боях посреди города, население которого яростно ненавидит россиян.

"Есть большая вероятность, что ничего из этого им не удастся", – сказал бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Другие предполагают возможность того, что террористы станут еще злее, когда поймут – Харьков им не по зубам. Скорее всего, они попытаются просто уничтожить город.

"Взять Харьков они не смогут, но уничтожить — возможно… Мы бы говорили о чем-то вроде Алеппо", – предположил местный бизнесмен Денис Ярославский, после начала вторжения террористов ставший командиром разведки спецназа.

Многие покинули Харьков, однако другие жители города не планируют сдаваться. Городская жизнь продолжается, а город начинает переходить в подземелье. К примеру, недавно в Харькове достроили подземную школу, первую в городе. Она рассчитана на 900 человек, стоила 2,5 млн. долларов США, а уровень защищенности объекта позволяет выдержать даже ядерный удар. Все места в школе уже зарезервированы.

Относительно готовности украинцев защищать Харьков лучшей иллюстрацией может служить разговор журналистов с 60-летней жительницей города, которая угощала их чаем в парке. По ее словам, она рада помочь украинской армии в построении укреплений, если это будет нужно – нет ничего, чего бы она ни сделала, чтобы защитить страну, которая 43 года была ее домом.

"Мне 60 лет, но я готова со своей лопатой идти туда, куда мне нужно… Делать коктейли Молотова, кислоту, что угодно. Украина для меня все. Если россияне отважатся прийти сюда, я их найду. У них не будет надежды остаться в царстве живых", – сказала она.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты давно говорят о возможном наступлении на Харьков и проводят дезинформационную кампанию по этому поводу, однако Украина может его защитить от этого.

Постоянные российские обстрелы Харькова наглядно показали, что Украине недостаточно возможностей ПВО для обеспечения его защиты. Поэтому сейчас делается все возможное, чтобы ускорить поставки этих систем.

Также ранее мы писали о том, что российское оппозиционное издание "Медуза" распространило информацию "источников в кремлевских кругах" о том, что они сходятся во мнении, что Путин якобы хочет наступать на Харьков.