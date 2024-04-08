Росія тренує 120 тисяч новобранців у Сибіру, щоб брати Харків: у ЗМІ пояснили, чому це росіянам не допоможе

Навіть так росіяни не зможуть захопити Харків, оскільки це не вдалося їм у 2022 році, а зараз місто захищене куди краще

Російський терористичний режим тренує в Сибіру шість додаткових дивізій – це понад 120 тисяч одиниць особового складу. Ці сили російські терористи надалі можуть використати для розрекламованої спроби захопити Харків, проте насправді перспективи такої операції з боку росіян виглядають дуже сумнівними.

Про це пише видання The Economist із посиланням на власні джерела серед військового керівництва України. Видання нагадує, що президент Володимир Зеленський також припускає, що терористи можуть наступати на Харків, а до червня вони поповнять свою армію ще 300 тисяч голів.

Російська пропаганда також активно обговорює наступ на Харків. Проте це може бути чергова інформаційно-пропагандистська кампанія російських терористів. Річ у тім, що росіяни зазнали поразки у 2022 році, коли елітні та чудово підготовлені підрозділи росіян розбилися об місто, у якому майже не було військ, укріплень, панувала паніка та яке не було готове до оборони. Зараз штурм Харкова буде вимагати прориву українських ліній оборони, оточення міста, встановлення переваги у повітрі, а головне – доведеться битися у міських боях посеред міста, населення якого люто ненавидить росіян.

"Є велика ймовірність, що нічого з цього їм не вдасться", – сказав виданню колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк.

Інші припускають можливість того, що терористи стануть ще злішими, коли зрозуміють – Харків їм не по зубах. Скоріше за все, вони спробують просто знищити місто.

"Взяти Харків вони не зможуть, але знищити — можливо… Ми б говорили про щось на зразок Алеппо", – припустив місцевий бізнесмен Денис Ярославський, який після початку вторгнення терористів став командиром розвідки спецназу.

Багато людей покинули Харків, проте інші мешканці міста не планують здаватися. Міське життя продовжується, а місто починає переходити у підземелля. Наприклад, нещодавно у Харкові добудували підземну школу, першу у місті. Вона розрахована на 900 осіб, коштувала 2,5 млн доларів США, а рівень захищеності об'єкта дозволяє витримати навіть ядерний удар. Усі місця у школі вже зарезервовані.

Щодо готовності українців захищати Харків, кращою ілюстрацією може слугувати розмова журналістів з 60-річною мешканкою міста, яка пригощала їх чаєм у парку. За її словами, вона рада допомогти українській армії у побудові укріплень, якщо це буде потрібно – немає нічого, чого б вона не зробила, щоб захистити країну, яка 43 роки була її домом.

"Мені 60 років, але я готова зі своєю лопатою йти туди, куди мені потрібно… Робити коктейлі Молотова, кислоту, що завгодно. Україна для мене все. Якщо росіяни наважаться прийти сюди, я їх знайду. У них не буде надії залишитися в царстві живих", – сказала вона.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти давно говорять про можливий наступ на Харків і проводять дезінформаційну кампанію із цього приводу, проте Україна може його захистити від цього.

Постійні російські обстріли Харкова наочно показали, що Україні не вистачає можливостей ППО для забезпечення його захисту. Тому зараз робиться все можливе, щоб прискорити постачання цих систем.

Також раніше ми писали про те, що російське опозиційне видання "Медуза" поширило інформацію "джерел у кремлівських колах" про те, що вони сходяться на думці, що Путін нібито хоче наступати на Харків.