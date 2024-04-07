РФ сбросила КАБ на многоэтажку в Купянске: повреждения колоссальные, есть погибшая (фото)

Прилет пришелся по четырехэтажному жилому дому

Российские террористы продолжают наносить удары по мирным городам Украины. В ночь на 6 апреля они сбросили бомбу прямо на жилой дом в Купянске.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. По её данным, для атаки враг использовал корректируемую авиабомбу (КАБ). Прилет пришелся по четырехэтажному жилому дому.

В результате атаки, к сожалению, под завалами погибла женщина.

"Для извлечения тела погибшей были привлечены подразделения ГСЧС в составе двух отделений и 10 спасателей, а также кран местного коммунального предприятия", — говорится в сообщении.

В 03:30 аварийно-спасательные работы были завершены.

Как можно увидеть на фото с места событий, здание получило колоссальные повреждения. Полностью разрушены несколько этажей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 7 апреля российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. Сбить беспилотники удалось в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.