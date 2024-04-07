РФ скинула КАБ на багатоповерхівку у Куп'янську: руйнування колосальні, є загибла (фото)

Приліт припав по чотириповерховому житловому будинку

Російські терористи продовжують завдавати ударів по мирним містам України. У ніч проти 6 квітня вони скинули бомбу прямо на житловий будинок у Куп’янську.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС. За її даними, для атаки ворог використав керовану авіабомбу (КАБ). Приліт припав по чотириповерховому житловому будинку.

Внаслідок атаки, на жаль, під завалами загинула жінка.

"Для вилучення тіла загиблої було залучено підрозділи ДСНС у складі двох відділень та 10 рятувальників, а також кран місцевого комунального підприємства", — йдеться у повідомленні.

О 03:30 аварійно-рятувальні роботи було завершено.

Як можна побачити на фото з місця подій, будинок зазнав колосальних пошкоджень. Повністю зруйновано декілька поверхів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ніч проти 7 квітня російські окупанти в черговий раз атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе. Збити безпілотники вдалося у Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях.