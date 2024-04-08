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Российские пропагандисты объяснили, зачем армия РФ беспощадно бомбит Харьков (видео)

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Ангелина Тараненко Ангелина Тараненко
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Призывы бомбить Харьков раздаются по федеральным каналам РФ
Призывы бомбить Харьков раздаются по федеральным каналам РФ. Фото Коллаж "Телеграф"

Российские пропагандисты призывают к террору мирного населения Украины

Ломать волю украинцев об колено, и делать это беспощадно. Российские пропагандисты признались зачем армия РФ обстреливает Харьков. Сделали это, как всегда, прямо на федеральных каналах страны-агрессора, не стесняясь и не беспокоясь о последствиях.

Соответствующие заявления собрал в своем новом выпуске на Youtube украинский блоггер и политический обозреватель Денис Казанский. По его словам, россияне признают, что смысл таких обстрелов исключительно террористический.

"Россияне признают, что никакого военного смысла в уничтожении городов нет и призывают делать это исключительно ради устрашения. Чтобы сломать волю украинцев", — отмечает Казанский.

Один из пропагандистов, такой себе Александр Сытин, в одном из эфиров на российском телевидении, открыто заявлял о том, что армия РФ должна беспощадно бомбить Харьков ради деморализации украинцев.

"Почему я сторонник того, чтобы оказывать давление, выскажусь политкорректно, на Харьков? Город имеет большое значение для украинцев. Я не буду сравнивать Харьков и Одессу, но огромное значение имеет. Я имею в виду моральное значение… Взятие или разрушение Харькова повлияет, безусловно, на украинское общество. Деморализует его. А я считаю, что волю этого народа нужно ломать об колено. Другого выхода нет. Ну, если уж взялись…", — сказал пропагандист.

По словам Дениса Казанского, россияне уже даже не пытаются казаться какими-нибудь освободителями или защитниками. Теперь они прямым текстом говорят о том, что их цели – запугать и сломать украинцев. Для этого они в открытую, на своих государственных телеканалах, призывают совершать откровенный террор.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что военный и политический эксперт Александр Мусиенко объяснил, почему российские оккупанты резко увеличили количество обстрелов Харькова. По мнению эксперта, это попытка создать картинку 2022 года и посеять панику среди населения.

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#Харьков #Обстрелы #Денис Казанский