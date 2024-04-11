Россияне ударили по Харькову ракетами, взрывы слышали и в области (обновлено)

Опасность для города сохраняется

Российские агрессоры атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Взрывы раздались в Харькове и Харьковской области. Предварительно — в городе слышали около десяти взрывов.

Председатель ХОВА Олег Синегубов подтверждает минимум десять взрывов в областном центре и области. Он отметил, что целили россияне в критическую инфраструктуру.

На это указал и мэр города Игорь Терехов. Он предупредил о возможных проблемах с энергоснабжением в городе и сообщил, что метро не будет работать в ближайшие часы.

В Харькове ощущаются перебои со светом и водоснабжением – сообщается из нескольких районов. Мониторинговые каналы сообщают об ударе баллистических ракет со стороны Белгородской области РФ. Сообщается также о возможных повторных запусках. По состоянию на 5.30 о жертвах и пострадавших неизвестно. Над городом замечен дым.

Сообщалось также о взрывах в Харьковской области. Ракеты могли быть направлены в сторону Чугуева и Змеева. Угроза для области продолжается – кроме баллистики из Белгорода также зафиксирован взлет МиГ-31К.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россияне 9 апреля нанесли удары по центру Харькова КАБами. Сообщалось о пострадавших.