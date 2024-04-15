Россияне ударили КАБом по школе в Харьковской области: убили и ранили мирных жителей

Уже известно о четырех раненых

Российские оккупанты продолжают терроризировать мирных жителей Харьковщины. 15 апреля враг убил гражданских авиабомбой.

Об этом сообщили в ОВА. По её данным, трагедия произошла в селе Лукьянцы Липецкой общины. Там в 2 час дня раздался мощный взрыв. Как оказалось, террористы сбросили на населенный пункт корректируемую авиабомбу (КАБ). Она попала прямо в местную школу.

К сожалению, в результате атаки погибло 2 мирных жителя (63 и 65-летний мужчины) . Окончательное количество раненых еще устанавливается.

Тем временем в полиции уточнили, что количество раненых по состоянию на 16:00 достигло 4 человек (две женщины и двое мужчин). Они были госпитализированы.

"На место происшествия срочно выехала следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнического управления, криминалисты, ГСЧС, медики. Проводится ликвидация последствий попадания, гражданам оказывается помощь, собираются доказательства военного преступления россиян", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что эстонский генерал объяснил, почему Россия активизировала атаки на Харьков хотя захватить его ей не под силу.

Также мы сообщали о том, что президент Владимир Зеленский совершил рабочий визит в Харьков и Харьковскую область, где провел в регионе ряд совещаний. В частности, президент проинспектировал строительство фортификаций и рассказал о планах по защите города.