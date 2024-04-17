У ряді областей України повітряна тривога: де пролунали вибухи (оновлено)

Над місцем прильоту піднімається чорний дим.

У деяких областях України оголошено сигнал повітряної тривоги. Це пов’язано із загрозою ракетного обстрілу з боку російських окупантів. У двох містах уже пролунали вибухи.

Про це повідомляють у моніторингових Telegram-каналах. Тривога пов’язана зі злетом МіГ-31к із Саваслейка, який до всього є також носієм ракет "Кинжал". Вони летять з великою швидкістю і ППО має дуже мало часу, щоб ліквідувати їх.

"З аеродрому "Саваслейка" злетів МіГ-31к. У разі руху до потенційних пускових рубежів можливе оголошення повітряної тривоги по всій території України", — йдеться у повідомленні.

У Чернігові прогриміло три вибухи та ще один на Одещині. Запуск ракет було здійснено з Курської області.

Громадянам, у чиїх областях зараз оголошено повітряну тривогу, необхідно перебувати в укриттях до відповідного розпорядження.

Карта тривог станом на 9:35

09:47 На Херсонщині відбій повітряної тривоги.

09:46 Голова Чернігівської ОВ В’ячеслав Чаус розповів про наслідки ударів по місту.

09:40 Ракета у бік Запоріжжя.

09:37 Продовжується загроза застосування ракет із балістичною траєкторією польоту.

09:34 На Одещині пролунав вибух.

09:30 На Одещині знову оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики.

09:29 У Чернігові є жертви та поранені. Про це сказав голова Чернігівської ОВА.

09:28 По областях почалися відбої повітряної тривоги.

09:20 На Одещині увійшов ворожий дрон-розвідник.

09:12 Загалом у Чернігові пролунало три вибухи, пише моніторинговий Telegram-канал.

09:10 У Повітряних силах сказали, що у східному та південно-східному напрямках спостерігається активність ворожої тактичної авіації. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

09:09 У соціальних мережах повідомляють, що над місцем прильоту у Чернігові підіймаються стовпи чорного диму.

09:07 Ракети у повітряному просторі не зафіксовані.

09:05 Ракетна небезпека для Київської та Чернігівської областей.

09:04 У Чернігові пролунали вибухи.

09:03 Одна ракета летить у бік Броварів.

09:01 Дві ракети рухаються у бік Києва.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 15 квітня у Полтаві пролунав потужний вибух під час повітряної тривоги. До цього було зафіксовано активність ворожої тактичної авіації на північному сході.