В ряде областей Украины воздушная тревога: где прогремели взрывы (обновлено)

Над местом прилета поднимается черный дым

В некоторых областях Украины объявлен сигнал воздушной тревоги. Это связано с угрозой ракетного обстрела со стороны российских оккупантов. В одном из городов уже прогремели взрывы.

Об этом сообщают в мониторинговых Telegram-каналах. Тревога связана со взлетом МиГ-31к из Саваслейка, который ко всему прочему является также носителем ракет "Кинжал". Они летят с большой скоростью и у ПВО есть очень мало времени, чтобы ликвидировать их.

"С аэродрома "Саваслейка" взлетел МиГ-31к. В случае движения к потенциальным пусковым рубежам возможно объявление воздушной тревоги по всей территории Украины", — говорится в сообщении.

В Чернигове прогремело три взрыва. Запуск ракет был произведен из Курской области.

Гражданам, в чьих областях сейчас объявлена воздушная тревога, необходимо находиться в укрытиях до соответствующего распоряжения.

09:20 В Одесскую область вошел вражеский дрон-разведчик.

09:12 Всего в Чернигове прогремело три взрыва, пишет мониторинговый Telegram-канал.

09:10 В Воздушных силах сказали, что в восточном и юго-восточном направлениях наблюдается активность вражеской тактической авиации. Есть угроза применения авиационных средств поражения.

09:09 В социальных сетях сообщают, что над местом прилета в Чернигове поднимаются столбы черного дыма.

09:07 Ракеты в воздушном пространстве не зафиксированы.

09:05 Ракетная опасность для Киевской и Черниговской областей.

09:04 В Чернигове прогремели взрывы.

09:03 Одна ракета летит в сторону Броваров.

09:01 Две ракеты движутся в сторону Киева.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 15 апреля в Полтаве прогремел мощный взрыв во время воздушной тревоги. До этого была зафиксирована активность вражеской тактической авиации на северо-востоке.