Среди пострадавших подросток: в Днепре во время тревоги прогремел взрыв (фото)

Последствия на земле серьезные и это только осколки

В Днепре во время воздушной тревоги прогремел мощный взрыв. Силы ПВО отработали по вражеской цели, но, к сожалению, из-за падения осколков не удалось избежать пострадавших.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. По данным наших защитников, в 17.50 в Днепровском районе Днепропетровской области подразделением воздушного командования "Восток" была уничтожена крылатая ракета.

Почти одновременно с этим местные власти сообщили, что в областном центре из-за падения обломков повреждены девять частных домов. Спасатели уже ликвидируют последствия.

По состоянию на 19:00 количество пострадавших людей уже выросло до 5. Это трое мужчин и женщина. А еще 15-летний парень. У него осколочные ранения и контузия.

В Любимовской общине, что под Днепром из-за падения обломков поврежден автомобиль. С ранениями три человека. Впрочем, от госпитализации отказались.

Напомним, утром 11 апреля Россия в очередной раз произвела массированный обстрел Украины, запустив несколько волн дронов и ракеты разного типа, в том числе и "Кинжалы". Генштаб сообщил об уничтожении 39 из 40 БПЛА, а представители местных властей уже рассказали о последствиях вражеской атаки.