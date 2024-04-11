Начали с дронов, а закончили "Кинжалами": как Украина пережила массированную атаку (фото)

Комбинированную атаку отражали более 5 часов

В очередной раз Россия осуществила массированный обстрел Украины, запустив несколько волн дронов и ракеты разного типа, в том числе и "Кинжалы". Генштаб сообщил о сбитии 39 из 40 БПЛА, а представители местных властей уже рассказали о последствиях вражеской атаки.

Боевая работа противовоздушной обороны (ПВО) на юге Украины продолжалась около 5 часов. В этом регионе был сбит 21 дрон — 8 в Николаевской области, 7 в Одесской, по 3 в Херсонской и Днепровской, сообщает пресс-служба Сил обороны юга.

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Последствия массированной атаки на Киев

Область ночью была атакована дронами-камикадзе и ракетами. Воздушная тревога в столице и Киевской области длилась более 5 часов. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации (ОВА) Руслан Кравченко.

Есть прилет. Враг ударил по объекту критической инфраструктуры. Начался пожар, его сейчас тушат пожарные.

"Тревога продолжалась более 5 часов. К сожалению, во время воздушной тревоги на Киевщине атакован объект критической инфраструктуры. Пока информация о пострадавших и погибших не поступала ", — написал Кравченко.

Обстрел Одесской области в ночь на 11.04

В области сбили 7 дронов-камикадзе. Ранее сообщалось о прилете по энергетическому объекту, но глава Одесской областной государственной администрации (ОГА) Олег Кипер написал, что повреждения инфраструктуры связаны с падением обломков сбитых БПЛА.

"Наши силы ПВО уничтожили 7 беспилотников. Обломки сбитых "шахедов" привели к возгоранию на территории энергетического объекта", — написал Кипер.

Пожар быстро был локализован. Отключение электроэнергии у абонентов не планируется. Без пострадавших и жертв.

Атака на Днепропетровщину

Россия еще вечером 10 апреля трижды обстреляла Никопольский район дронами-камикадзе, а затем атаковала из артиллерии. Есть повреждения зданий и автомобилей, но люди не пострадали. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Ночью велась боевая работа по вражеским дронам. Всего сбили три БПЛА. О пострадавших и погибших не сообщается.

Обстрел Запорожской области утром 11:04

Враг атаковал область после 5 утра. ПВО сбили две ракеты, однако есть попадание по объекту критической инфраструктуры в Запорожском районе, написал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Итоги атаки на Харьковщину

Россия нанесла минимум 10 ударов по критической инфраструктуре. Без пострадавших и погибших.

О перебоях с электроснабжением сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Уже больше 200 тысяч абонентов остались без света. Метро работает как укрытие.

Обстрел Львовщины 11 апреля

Регион оказался под атакой ракет и дронов-камикадзе. Россия ударила по двум объектам критической инфраструктуры. Это объект газораспределительной инфраструктуры, который находится в Стрыйском районе, и электроподстанция в Червоноградском. Об этом сообщает глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Пожар быстро потушили. Пострадавших и жертв нет.

Атака на Черкасскую область

Тревога продолжалась более 6 часов. ПВО сбила один дрон-камикадзе. Обошлось без разрушений и пострадавших, сообщает начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Отметим, что массированный обстрел Украины начался в ночь на 11 апреля. Враг запускал "шахеды" в несколько волн. Утром Россия обстреляла Украину ракетами разных типов.

Главной целью снова стала энергосистема. В четырех областях были повреждены объекты критической инфраструктуры. Энергетики ведут восстановительные работы.

Пресс-служба ДТЭК сообщила, что теплоэлектростанции компании были атакованы около 170 раз с начала полномасштабной войны. В настоящее время ограничение электроснабжения фиксируется только на Харьковщине.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Россия обстреляла Харьков ракетами и дронами. Раздалось более 10 взрывов.