ООН заявляет, что число погибших мирных украинцев резко выросло: названы причины

Оккупанты усилили атаки

ООН зафиксировала резкий рост числа жертв среди мирного населения в Украине. По данным Управления по правам человека Организации, за последний месяц по меньшей мере 57 детей были убиты или ранены.

Это вдвое больше, чем в феврале. Причина в том, что российские войска усилили свои атаки, сообщает Sky News.

Также мониторинговая миссия ООН по правам человека заявила, что она подтвердила, что в марте в Украине было убито или ранено как минимум 604 мирных жителя, что на 20% больше, чем в предыдущем месяце.

"Мартовское увеличение числа жертв среди гражданского населения произошло главным образом из-за атак российских вооруженных сил с применением ракет и барражирующих боеприпасов по территории Украины, а также увеличения количества воздушных бомбардировок вблизи линии фронта", — заявили в Бюро по правам человека.

Большинство жертв среди гражданского населения (93,5%), а также наибольший ущерб образовательным и медицинским учреждениям произошли в районах, контролируемых Украиной.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский предупредил заявил, что только в марте Россия выпустила по Украине более 3000 управляемых авиабомб, 600 беспилотников и 400 ракет.

Как сообщал "Телеграф", массированные обстрелы РФ серьезно увеличило число жертв среди мирных жителей Украины. Только в декабре от рук оккупантов в нашей стране погибло или было ранено более 500 гражданских.