Укр

Огромные потери россиян: одно из направлений стало "зоной смерти" для техники оккупантов

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Россияне теряют свою технику на фронте Новость обновлена 09 апреля 2024, 12:36
Россияне теряют свою технику на фронте. Фото Минобороны РФ

С начала операции на Авдеевке российские оккупанты потеряли 984 единицы техники

Российские оккупанты менее чем за месяц потеряли 91 единицу техники на одном из участков на фронте. Это случилось в Авдеевском районе возле населенного пункта Тоненькое.

Об этом на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter) написал OSINT-аналитик Ендрю Перпетуа. На спутниковых снимках он показал подтвержденные потери.

С начала операции на Авдеевке российские оккупанты потеряли 984 единицы техники. То есть, это произошло примерно с октября 2023 года.

"На двух купленных мной изображениях было потеряно 198 транспортных средств (пока я продолжаю искать, возможно, позже найду больше)", — написал Перпетуа.

Для захватчиков это, можно сказать, самое дорогое направление за последнее время.

Отметим, что по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 9 апреля украинские защитники уничтожили 1 986 единиц специальной техники врага. Также поражены 13 620 боевых машин оккупантов. К слову, потери в личном составе противника — 449 250.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские оккупанты за прошлый месяц потеряли огромное количество БМП. Больше чем сейчас, враг потерял только осенью 2022 года.

Теги:
#Украина #Война #Техника #Россияне #Потери #Тоненькое