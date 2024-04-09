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Величезні втрати росіян: один із напрямків став "зоною смерті" для техніки окупантів

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Росіяни втрачають свою техніку на фронті Новина оновлена 09 квітня 2024, 12:36
Росіяни втрачають свою техніку на фронті. Фото Міноборони РФ

З початку операції на Авдіївці російські окупанти втратили 984 одиниці техніки

Російські окупанти менш ніж за місяць втратили 91 одиницю техніки на одній із ділянок на фронті. Це сталося в Авдіївському районі біля населеного пункту Тоненьке.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Х (колишній Twitter) написав OSINT-аналітик Ендрю Перпетуа. На супутникових знімках він показав підтверджені втрати.

З початку операції на Авдіївці російські окупанти втратили 984 одиниці техніки. Тобто це сталося приблизно з жовтня 2023 року.

"На двох куплених мною зображеннях було втрачено 198 транспортних засобів (поки я продовжую шукати, можливо, пізніше знайду більше)", — написав Перпетуа.

Для загарбників це, можна сказати, найдорожчий напрямок останнім часом.

Зазначимо, що за даними Генштабу ЗСУ, станом на 9 квітня українські захисники знищили 1 986 одиниць спеціальної техніки ворога. Також уражено 13 620 бойових машин окупантів. До речі, втрати в особовому складі супротивника — 449 250.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські окупанти за минулий місяць втратили величезну кількість БМП. Більше, ніж зараз, ворог втратив лише восени 2022 року.

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#Україна #Війна #Техніка #Росіяни #Втрати #Тоненьке